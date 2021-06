Csecsemő fejlődése  

Látás és hallás terén is minőségi változások indulnak. Hosszabban nézi a bébi az édesanyját, hangjára már többször hangadással is válaszol. Kezeivel és lábaival egyre aktívabban rugdalózik. Tekintetével észreveszi a kezét, hosszan figyeli, ráébred, hogy ő maga mozgatja azokat. Megunhatatlan számára a „párbeszéd”. Szinte folyamatosan morog, nyög, kurjongat. A fellógatott játékokat ütögeti. Tárgyakat megfogja, megnézi, szájába igyekszik gyömöszölni. Oldalán fekve is játszik. Hátukról oldalukra fordulnak.