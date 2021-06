Felkészülés a csöppség érkezésére

Ha a babaszobában van bébiőr, akkor a szobán kívülről is a kicsin tarthatja a szemét. Jó ötlet olyan eszközt választani, amelyen keresztül beszélni is tud is a babához, megnyugtatva őt a hangjával, sőt, már videokapcsolattal rendelkező készülékek is kaphatók.



A nagyon fiatal csecsemők még nem tudják jól szabályozni a testhőmérsékletüket, ezért sok bébiőr a hőmérséklet és a páratartalom mérésére is alkalmas.