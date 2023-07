5. Második legjobb opció? A mellszívó és a cumisüveg



A mellszívó és a cumisüveg egy hasznos lehetőség, ha a kicsik etetéséről beszélünk. Ezáltal partnerednek lehetősége lesz, hogy megetesse a gyereketeket, így ők is élvezhetik a kötődés kialakulását és neked is marad egy kis időd magadra. Ha néhány etetéshez cumisüveget szeretnél használni, a következetesség érdekében, próbálj meg olyan cumisüveget használni, mely támogatja a kombinált táplálást, azaz a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A Philips Avent Natural Response cumisüveg és cumifej nem csak olyan érzetet ad, mint az anyamell, hanem hasonlóan működik is. Az egyedi és puha cumifej csak akkor enged ki tejet, amikor a baba a nyelvével nyomást gyakorol a cumifejre, a mellhez hasonlóan. Kisbabád könnyedén szünetet tarthat és megpihenhet ivás közben, hogy nyeljen és lélegezzen, melynek következtében a tej áramlása a cumifejből szünetel és amikor a baba készen áll, hogy folytassa az ivást, a cumifej természetes módon újra indítja a tej áramlását. Tehát kisbabád szabályozza az ivás ritmusát, pont úgy, ahogyan szoptatáskor is teszi, ezáltal könnyen kombinálható a szoptatás és a cumisüveges táplálás.