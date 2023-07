Tájékoztatunk, amikor csak tudunk

A Baby+ mobilalkalmazásunk is nagyszerű támogatást nyújt szoptatással kapcsolatos videókkal és útmutatókkal.

Egy másik hasznos tanács a mellszívók használata. A mellszívás kiváló módja annak, hogy fenntartsd a tejkészletedet, amíg megbarátkozol a szoptatással. Az első heteken és hónapokon túl is rá fogsz jönni, hogy a mellszívó használata különös szabadságot nyújthat a családnak. Randi este? Elmennétek valahova? Nem probléma. Ez azt is jelentheti, hogy a partnered átvehet tőled néhány etetést egy szoptatás-barát cumisüveg segítségével, amíg te pihensz egy kicsit.

Egy mell-formájú cumifej, mint amilyen a Philips Avent Natural Response, nagyban megkönnyítheti a kombinált táplálást. A cumifej nem csak úgy néz ki, mint az anyamell, de úgy is működik. A mellhez hasonlóan az egyedi nyílással rendelkező cumifej csak akkor engedi kifolyni a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. Amikor a baba szünetet tart ivás közben, a cumifej csepegésmentesen leállítja a tej áramlását. A kisbabát nyugodtan nyelhet és lélegezhet, mielőtt folytatná az ivást, azáltal, hogy a természetes módon összenyomja a nyelvével a cumifejet.