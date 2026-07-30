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Összes sorozat

  • Puha itatófej
  • Puha itatófej

Gyártás megszűnt

Philips AventPuha itatófejek

SCF146/02

Puha itatófej
A Philips Avent puha itatófejek gondoskodnak az érzékeny íny védelméről, és ideális választást biztosítanak a szoptatásról vagy a cumisüvegről való váltáshoz. Könnyen szívható, csepegésmentes és egyszerűen tisztítható szeleppel.
Összes előny megtekintése

Csöpögésmentes, könnyen szívható itatófej

Puha itatófej

  • 6 hó+

  • Fehér

  • 2 db-os

Kompatibilis a Philips Avent cumisüvegekkel és kupakokkal

Az összes Philips Avent cumisüveggel és pohárral kompatibilis, kivéve az üvegből készült cumisüvegeket és az Első Ivópoharakat/Első gyerekpoharakat. Ez azt jelenti, hogy az elemeket cserélgetve tökéletes poharat készíthet, amely teljesen megfelel gyermeke egyéni fejlődési igényeinek.

Szabadalmaztatott cseppmentes szelep

Egyszerű használat, egyszerű tisztítás

Puha itatófej

Puha itatófej

Az érzékeny íny védelméért

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.