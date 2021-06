Mindent a cumiról való leszoktatásról

A babakelengye beszerzésekor gyakori kérdés, hogy szükség van-e nyugtató cumira vagy sem. A cumi vásárlás kapcsán megoszlanak a vélemények, az azonban biztos, hogy már régi időkre visszanyúlik használata. Ahogyan az is közismert tény, hogy minden csecsemő, kisded, kisgyermek egy egyéniség, különbözőek az igényeik. Vannak babák, akiknek szükségük lehet a cumira és el is fogadják, vannak, akik nem fogadják el, és vannak, akik egyáltalán nem is igénylik azt.

A várandósok között is vannak, akiknek elvi meggyőződése, hogy nem fognak cumit adni az újszülöttnek. Amennyiben a megszületett baba nem igényli, megnyugtatható egyéb módszerekkel, akkor valóban nem kell cumi a csecsemőnek. Vannak elveiket feladó szülők, és vannak olyan szülők, akik nem zárkóznak el a cumi használatától, amikor babájánál csak a cumi hoz megnyugvást. Ebben az esetben fontos, hogy az „arany középutat” célozzuk meg.

A cumis babák esetében kizárólag megnyugtatására használjuk a cumit, semmiképpen ne legyen egész nap a szájában! A nyugtató cumi hasznos lehet hasfájás, fogzás, betegség, etetés előtti türelmetlenség esetén is, sőt elalvás előtt is bevethetjük az éjszakai cumi erejét, de csak addig adjuk a pici szájába, amíg megnyugszik.