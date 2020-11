Kövesse nyomon a fogmosás idejét akkor is, amikor nem használják az alkalmazást

A Bluetooth-kompatibilis Philips Sonicare For Kids fogkefével az alkalmazás Quadpacer funkciója valós időben követi nyomon a műveleteket. Észleli, hogy mikor kezdődik el, szünetel és fejeződik be egy fogmosási művelet. A beépített memóriának és a fogkefe nyelén található időbélyegzőnek köszönhetően akár 20 fogmosási művelet adatait is elmentheti, amikor nem használják az alkalmazást. Amikor legközelebb egyszerre használja az alkalmazást és a nyelet, az ezen műveletek adatai szinkronizálnak az alkalmazás naptárával. A sikeres fogmosási műveletekért járó jutalmakat még ekkor is be lehet gyűjteni, továbbá a gyermeke egyszerűen megtekintheti, hogy mennyit is fejlődött.