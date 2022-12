2. Mellbimbófájdalom és berepedezett, sebes mellbimbó

A szoptatás kezdeti szakaszában meglehetősen gyakori, hogy a mellbimbók fokozott érzékenységét tapasztaljuk. A szoptatás során jelentkező bimbófájdalomnak több oka is lehet, a bőr egyedi érzékenységétől kezdve a rossz szoptatási testhelyzet megválasztásáig. Gyakori panasz a szoptató anyukák körében a mellbimbók bőrének berepedezése, a sebes mellbimbó kialakulása, amelyet gyakran a baba helytelen mellre csatlakozása okoz. Ilyenkor a baba ahelyett, hogy a mellbimbó udvarát is a szájába venné, csak a mellbimbó végét szívja, mely a mellbimbók fokozott irritációját okozhatja. A sebes mell szoptatáskor igen fájdalmas lehet, ami elronthatja a szoptatás élményét. A mellbimbók védelmének leghatékonyabb módjai a következők: Kenjen néhány csepp lefejt anyatejet a mellbimbóira! Bár első hallásra meglepőnek tűnhet, a saját anyatejünket is használhatjuk a mellbimbók gyógyítására. Kenjen néhány csepp anyatejet a sebes mellbimbóira, és hagyja, hogy rászáradjon.





Segítsük a tej áramlásának megindulását közvetlenül etetés előtt! Helyezzen meleg borogatást a melleire, és fejjen ki egy kis anyatejet, mielőtt szoptatni kezdené a babát, hogy serkentse a tej áramlását.





Védje fájó mellbimbóit bimbóvédővel! Amíg mellbimbói meggyógyulnak, a fájdalmat enyhítheti mellbimbóvédő használatával. A mellbimbóvédők szoptatás közben segíthetnek enyhíteni a fájdalmat, szoptatás után pedig használjon nyugtató hatású bimbóápoló krémet.





Szoptatások között használjon tejgyűjtő kagylót! Helyezze a tejgyűjtő kagylókat a melltartójába, hogy megelőzze a mellbimbók irritációját, és hogy összegyűjthesse a szoptatások között kicsepegő anyatejet. Használhat puha, nedvszívó melltartóbetétet is, ami felitatja az anyatejet, és megvédi ruháját a foltoktól.





Helyezze el kényelmesen a babát a szoptatáshoz! A mellbimbók kisebesedését gyakran már azzal is megelőzhetjük, ha megfelelően helyezzük mellre a babát, és segítjük őt és magunkat is a kényelmes szoptatási testhelyzet kialakításában. Segíthet, ha például egy párnával alátámasztva emeljük magunkhoz a babát, hogy jobb szögből csatlakozhasson a mellbimbóhoz.





Kérje szakember segítségét! Ha a mellbimbók bőre nem gyógyul, forduljon egészségügyi szakemberhez! Komolyabb tünet, mint például mellgyulladás szoptatáskor főként abban az esetben alakulhat ki, ha a kismama megfelelő tapasztalat híján nem tudja helyesen elsajátítani a szoptatás különböző fortélyait. A kismamák a sebes mellbimbó mellett más problémákkal is szembesülhetnek. A szúró fájdalom a mellben szoptatáskor annak a jele lehet, hogy a babánál szájpenész alakult ki, ami szintén orvosi kezelést igényel.