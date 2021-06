A SENSEO® újraértelmezte a kávéfőzést, most pedig a cappucino készítését is. Az úttörő Latte Select egyadagos készülék az első olyan SENSEO® párnás kávéfőző, mely beépített tejtartóval rendelkezik. Lehet vele cappuccinót, café lattét vagy latte macchiatót is készíteni friss tejhabbal.



Új mérföldkövet sikerült elérni: a SENSEO® egyadagos kávéfőzőiből 20 millió darabot adtak el világszerte.