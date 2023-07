Vissza a cikkekhez

2. Amikor távol vagy

Akár visszatérsz a munkába vagy egy kis kikapcsolódást tervezel a barátaiddal, a mellszívás lehetővé teszi, hogy anyatejjel tápláld babádat, akkor is, amikor nem tudsz ott lenni a kicsivel. A tejkészlet fenntartása érdekében törekedj arra, hogy a két mellszívás vagy szoptatás között ne teljen el három-négy óránál több idő. A leszívott tejet könnyedén tárolhatod a cumisüvegben, ezáltal a távolléted alatt gyorsan és egyszerűen megoldható kisbabád anyatejes táplálása egyenesen a cumisüvegből, továbbá ez egy nagyszerű lehetőség, hogy párod is aktív részese lehessen kisbabátok etetési rutinjának. Fontos, hogy a cumisüveges táplálásnál, ügyelj arra, hogy olyan cumifejet válassz, mely kialakításából adódóan az anyamellhez hasonlóan funkcionál, ezáltal megkönnyítve a cumisüveges táplálás és a szoptatás kombinálását. A Philips Avent Natural Response cumisüveg és cumifej nem csak olyan érzetet ad, mint az anyamell, hanem hasonlóan is működik. A mellformájú cumifej egyedi nyílással van ellátva a tej kibocsátásához, mely alkalmazkodik a baba természetes ivási ritmusához – ihat, nyelhet, lélegezhet és szünetet tarthat. A melledhez hasonlóan a cumifej is csak akkor enged ki tejet, amikor a kisbaba éppen aktívan iszik, tehát a nyelvével összenyomja a cumifejet. Az egyes szünetek között a kicsi kényelmesen vehet levegőt, anélkül, hogy félrenyelné a tejet, ami szabadáramlású cumisüvegeknél előfordulhat. Amint a kisbabád készen áll arra, hogy folytassa az ivást, a cumifej összenyomásával újraindíthatja a tejáramlást, akárcsak szoptatáskor. Tehát a baba irányítja a tempót, ami zökkenőmentes élményt jelent a szoptatás és cumisüveges táplálás kombinálásához.