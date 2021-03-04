2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TripleTrack körkések
Illeszk. a PowerTouch (PT9xx) termékre
Illeszk. az AquaTouch (AT9xx) termékre
Illeszkedik a HQ81xx, HQ82xx termékre
A HQ9 cserefejek kompatibilisek a PowerTouch (PT9xx) és az AquaTouch (AT9xx) borotvákkal.
A Philips borotva kettős vágóélrendszere: az első penge megemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.
Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához.
5.0
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Nabuchodonozor
04/03/2021
Polska
Lepszej nie ma!
Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.
Előnyök
Precyzja
Hátrányok
Nie ma. To jest ideał.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerTouch HQ9/50 głowice golące
JožeS
17/12/2017
Slovenija
Odlično
Brivne glave so odlične, le kar težko jih je dobiti.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerTouch HQ9/50 brivne glave
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerTouch HQ9/50 brivne glave
Lyubo
08/03/2015
България
Отлични характеристики.
Перфектна. 3 години я ползвам без забележки. Za HQ8260
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerTouch HQ9/50 бръснещи глави
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerTouch HQ9/50 бръснещи глави