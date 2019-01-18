2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
RQ12/70
Megszűnt
Vásároljon helyette SH70 típust
Az RQ12xx cserefrejek kompatibilisek a SensoTouch 3D (RQ12xx) termékkel
Legyen tökéletesen alapos borotválkozásban része. A V-Track PRO precíziós körkések óvatosan minden szőrszálat (az 1 napostól egészen a 3 napos borostáig) a legideálisabb vágási pozícióba igazítanak, még a lesimuló és különböző hosszúságú szőrszálakat is. 30%-kal* simább borotválás, kevesebb mozdulattal, a bőr kímélése mellett.
Kövesse az arc és a nyak körvonalait a 8 irányba mozgó, ContourDetect körkésekkel. Minden menetben 20%-kal több szőrszálat vág le. Az eredmény kivételesen alapos, sima borotválkozás.
3.0
5-ből
12
Értékelések
lockout
18/01/2019
Magyarország
Hibátlan termék.
A termék majdnem 1 éve vásárloltam, semmilyen hiba/hiányosság nem jeltenkezett ez idő alatt. Az elvárásaimnak tökéletesen megfelelő terméket kaptam. Bárkinek szívesen ajánlom!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység
Rugby14
10/05/2022
Česká republika
OK :-)
Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Holicí jednotka
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Holicí jednotka
pepo64
06/09/2022
България
Ellenőrzött vevő
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Бръснещ блок
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Бръснещ блок