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Összes sorozat

  • Az RQ12 típust az SH70 váltotta fel.
  • Az RQ12 típust az SH70 váltotta fel.
  • Az RQ12 típust az SH70 váltotta fel.
  • Az RQ12 típust az SH70 váltotta fel.
  • Az RQ12 típust az SH70 váltotta fel.
  • Az RQ12 típust az SH70 váltotta fel.
  • Az RQ12 típust az SH70 váltotta fel.
  • Az RQ12 típust az SH70 váltotta fel.

Gyártás megszűnt

Shaver series 9000Borotvaegység

RQ12/70

3
| (12) Értékelések
Az RQ12 típust az SH70 váltotta fel.
A borotva két év alatt 9 millió szőrszálat vág le az arcról. Cserélje ki a borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt kapjon.
Összes előny megtekintése

A legjobb eredmény érdekében 2 évente cserélje a borotvafejeket

Az RQ12 típust az SH70 váltotta fel.

  • Megszűnt

  • Vásároljon helyette SH70 típust

Kompatibilis a SensoTouch 3D (RQ12xx) termékkel

Kompatibilis a SensoTouch 3D (RQ12xx) termékkel

Az RQ12xx cserefrejek kompatibilisek a SensoTouch 3D (RQ12xx) termékkel

A legjobb pengerendszerünk 1–3 napos borostákhoz

A legjobb pengerendszerünk 1–3 napos borostákhoz

Legyen tökéletesen alapos borotválkozásban része. A V-Track PRO precíziós körkések óvatosan minden szőrszálat (az 1 napostól egészen a 3 napos borostáig) a legideálisabb vágási pozícióba igazítanak, még a lesimuló és különböző hosszúságú szőrszálakat is. 30%-kal* simább borotválás, kevesebb mozdulattal, a bőr kímélése mellett.

A borotvafejek 8 különböző irányba mozognak a kiváló eredmény érdekében

A borotvafejek 8 különböző irányba mozognak a kiváló eredmény érdekében

Kövesse az arc és a nyak körvonalait a 8 irányba mozgó, ContourDetect körkésekkel. Minden menetben 20%-kal több szőrszálat vág le. Az eredmény kivételesen alapos, sima borotválkozás.

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

3.0

5-ből

12

Értékelések

4

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hibátlan termék.

A termék majdnem 1 éve vásárloltam, semmilyen hiba/hiányosság nem jeltenkezett ez idő alatt. Az elvárásaimnak tökéletesen megfelelő terméket kaptam. Bárkinek szívesen ajánlom!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

OK :-)

Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Holicí jednotka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Holicí jednotka

06/09/2022

България

България

Ellenőrzött vevő

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Бръснещ блок

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Бръснещ блок

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.