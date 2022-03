A részvétel lépései



1. Vásárolj egy kiválasztott Philips fej/fülhallgatót (őrizze meg a nyugtát)

2. Regisztráld a terméket az egyedi utalványkódhoz

3. Váltsd be kódodat a Wings for Life World Run alkalmazásban



Ez az! Készen állsz a verseny napjára. Szeretnél előrébb jutni? Nézd meg a Wings for Life World Run alkalmazást egy bemelegítő futáshoz.



Az akció május 6-ig érvényes.